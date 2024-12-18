Выборг и Лодейное Поле вошли в список популярных мест для новогоднего отдыха

Яндекс Путешествия и Центр исследований малых городов составили рейтинг самых популярных направлений для новогоднего отдыха.

В список вошли два города Ленобласти- Выборг и Лодейное Поле.

«Выборг и Лодейное Поле — два уникальных направления, где каждый найдет свой путь к зимнему чуду. Средневековый Выборг круглый год привлекает туристов своей атмосферой: за полгода его посетили свыше 700 тысяч человек. Лодейное Поле манит паломников и тех, кто хочет познакомиться ближе с вепсской культурой, попробовать настоящие калитки и узнать, как сделать оберег из челюсти щуки», — сказал зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.