Юная вокалистка из Выборга получила Гран-при на Всероссийском конкурсе «Звонкий голос»

Воспитанники Центра детского эстрадного искусства «Эльфы» заняли призовые места на федеральном конкурсе талантов.

В Великом Новгороде прошел финал Всероссийского вокального конкурса «Звонкий голос». По итогам события участники от Ленинградской области, воспитанники выборгского Центра детского эстрадного искусства «Эльфы», стали лауреатами 1 и 2 степени, а Гран-При завоевала Полина Федоткина.

Поздравляем от всей души Полину и ее руководителя Вадима Миндрова. И вновь гордимся тем, как » Эльфики » представили наш Северо-западный регион, Ленинградскую область и, конечно же, наш прекрасный, любимый город Выборг, в котором живут и работают самые лучшие творческие руководители и их талантливые и очень трудолюбивые воспитанники! Некоторые члены жюри записывали выступления наших ребят и выкладывали их у себя в историях, что несомненно, очень приятно!, — рассказали в Центре.