В Петербурге очередное ЧП с «лазурным»

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На этот раз в автобус врезался трактор. В момент столкновения в салоне находились люди.

На улице Брянцева в Санкт-Петербурге в автобус с пассажирами врезался трактор. Кадрами с места ЧП делятся очевидцы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецтехника протаранила ковшом боковую часть автобуса, разбив остекление и повредив входную дверь.

В результате аварии пострадавших нет. Виновником ДТП признали водителя трактора.

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18.12.2024 131
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