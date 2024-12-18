В Петербурге очередное ЧП с «лазурным»

На этот раз в автобус врезался трактор. В момент столкновения в салоне находились люди.

На улице Брянцева в Санкт-Петербурге в автобус с пассажирами врезался трактор. Кадрами с места ЧП делятся очевидцы.

Спецтехника протаранила ковшом боковую часть автобуса, разбив остекление и повредив входную дверь.

В результате аварии пострадавших нет. Виновником ДТП признали водителя трактора.