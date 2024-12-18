Следовавший в Петербург пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области

Поделиться
photo_2024-12-18_17-05-22
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

ЧП произошло на юге региона.

Вечером, 18 декабря, в Мурманской области произошло столкновение пассажирского и грузового поездов.

По предварительным данным, 18 декабря 2024 года на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск — Санкт-Петербург, — передает Северо-Западная транспортная прокуратура.

 

На место ЧП выехали экстренные службы, а также три бригады скорой помощи.

Как передает РЖД, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые. Информации о пострадавших пока нет.

Вам будет интересно
Следовавший в Петербург пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области поезд, Мурманская область, авария
Иностранец на иномарке устроил лобовую аварию во Всеволожском районе
В деревне Новосергиевка Всеволожского района 8 декабря около 23:00 автомобиль марки Skoda выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся...
10.12.2024 202
Автор