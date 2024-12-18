Следовавший в Петербург пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области

ЧП произошло на юге региона.
Вечером, 18 декабря, в Мурманской области произошло столкновение пассажирского и грузового поездов.
По предварительным данным, 18 декабря 2024 года на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск — Санкт-Петербург, — передает Северо-Западная транспортная прокуратура.
На место ЧП выехали экстренные службы, а также три бригады скорой помощи.
Как передает РЖД, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые. Информации о пострадавших пока нет.
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