Иностранец на иномарке устроил лобовую аварию во Всеволожском районе

В деревне Новосергиевка Всеволожского района 8 декабря около 23:00 автомобиль марки Skoda выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Kia. За рулем чешской иномарки находился 25-летний гражданин Таджикистана.

По предварительным данным, иностранец не стал снижать скорость на крутом повороте и не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia.

Водители иномарок не пострадали. В «Киа» также находился 13-летний мальчик. У него выявили небольшое сотрясение и состояние шока. Медики осмотрели ребенка и отпустили домой.

Фото: «Дорожный инспектор», ВКонтакте