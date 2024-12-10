Иностранец на иномарке устроил лобовую аварию во Всеволожском районе

В деревне Новосергиевка Всеволожского района 8 декабря около 23:00 автомобиль марки Skoda выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Kia. За рулем чешской иномарки находился 25-летний гражданин Таджикистана.
По предварительным данным, иностранец не стал снижать скорость на крутом повороте и не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia.
Водители иномарок не пострадали. В «Киа» также находился 13-летний мальчик. У него выявили небольшое сотрясение и состояние шока. Медики осмотрели ребенка и отпустили домой.
Фото: «Дорожный инспектор», ВКонтакте
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