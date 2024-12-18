Селедка под шубой в этом году россиянам обойдется на 11% дороже

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Аналитики подсчитали стоимость приготовления популярного новогоднего салата.

В период с октября по декабрь 2024 года цены на ингредиенты для салата селедка под шубой увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 512 рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты исследования АТОЛ.

По данным агентства, цена за 1 кг репчатого лука выросла до 51 рубля, морковь подорожала на 10%, достигнув 60 рублей, а свекла прибавила в цене 3% — до 34 рублей. Средняя стоимость сельди для новогоднего блюда составила 198 рублей, подорожав на 11%.

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18.12.2024 2694
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