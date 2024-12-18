В результате столкновения поездов в Мурманской области пострадали 3 человека — Shot

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К месту ЧП выдвинулись семь бригад скорой помощи. 

В результате столкновения грузового и пассажирского поездов на юге Мурманской области, предварительно, пострадали три человека. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

У пострадавшей женщины и ребёнка — порезы рук и тела, сообщает источник SHOT. Она села в поезд с сыном на станции Княжая, они разместились на втором этаже. После столкновения их вагон оказался одним из трёх, которые перевернулись, — передает источник.

По уточненным данным «Известий«, число пострадавших составляет уже восемь человек.

Тем временем Северо-Западная прокуратура публикует кадры обстановки на месте ЧП.

 

 

 

 

 

 

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