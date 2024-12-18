Момент столкновения следовавшего в Петербург пассажирского поезда с грузовым попал на видео

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Появилось видео, на которое попал момент столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области.

По факту ЧП Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Как передает ТАСС, число пострадавших составляет на текущий момент восемь человек.