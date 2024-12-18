Момент столкновения следовавшего в Петербург пассажирского поезда с грузовым попал на видео

Поделиться

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Появилось видео, на которое попал момент столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области.

 

По факту ЧП Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Как передает ТАСС, число пострадавших составляет на текущий момент восемь человек.

Вам будет интересно
Момент столкновения следовавшего в Петербург пассажирского поезда с грузовым попал на видео поезд, Мурманская область
Следовавший в Петербург пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области
ЧП произошло на юге региона. Вечером, 18 декабря, в Мурманской области произошло столкновение пассажирского и грузового поездов.   На место ЧП выехали экстренные...
18.12.2024 88
Автор