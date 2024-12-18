В результате ЧП с поездами в Мурманской области погибла пассажирка — СМИ

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Женщина скончалась по пути в больницу.

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области 18 декабря погибла женщина. Как передает РИА Новости, пассажирка скончалась во время транспортировки в больницу. Об этом агентству сообщил источник в экстренных службах.

Есть информация о том, что одна женщина скончалась при транспортировке в больницу, — указано в сообщении.
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18.12.2024 123
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