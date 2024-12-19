Минобороны: за ночь над Россией уничтожили 84 украинских БПЛА

В течение ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 84 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

36 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, 21 – над Брянской, 14 – над Белгородской областью, шесть – над Воронежской, по три – над территориями Курской и Тамбовской областей и один – над территорией Краснодарского края.