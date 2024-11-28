Финляндия начнет производить беспилотники для Украины

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Финляндия в начале 2025 года начнет производить беспилотники для поставок на Украину, сообщила финская оборонная компания Summa Defence.

Новый завод будет совместным проектом Summa Defence и нескольких украинских производителей, при этом в компании намерены создавать в том числе беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства.

Как отмечает компания, цель такого завода заключается в наращивании производства беспилотников, используемых в конфликте на Украине, а также внедрение промышленного производства беспилотников в Финляндии и Европе.

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