Бесплатный проезд для семей участников СВО из Петербурга продлили еще на год

В Петербурга продлили право на бесплатный проезд в общественном транспорте для семей участников спецоперации. Льгота будет действовать до конца 2025 года.
Оформленные ранее бесплатные проездные билеты будут продлены автоматически. Обладателям карт будет необходимо активировать их в кассах ГУП «Петербургский метрополитен» или в офисах СПб ГКУ «Организатор перевозок».
В комитете по транспорту напомнили, что право на бесплатный проезд в общественном транспорте предоставляется детям, супругам, вдовам или вдовцам горожан, участвующим в СВО.
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14.11.2024 314