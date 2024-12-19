Бесплатный проезд для семей участников СВО из Петербурга продлили еще на год

В Петербурга продлили право на бесплатный проезд в общественном транспорте для семей участников спецоперации. Льгота будет действовать до конца 2025 года.

Оформленные ранее бесплатные проездные билеты будут продлены автоматически. Обладателям карт будет необходимо активировать их в кассах ГУП «Петербургский метрополитен» или в офисах СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В комитете по транспорту напомнили, что право на бесплатный проезд в общественном транспорте предоставляется детям, супругам, вдовам или вдовцам горожан, участвующим в СВО.