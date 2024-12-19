«Прямая линия» президента России Владимира Путина, которая пройдет 19 декабря, будет сопровождаться эффектом дополненной реальности.
В зале будут демонстрировать данные статистики и стоп-кадры видеозвонков от россиян, сообщил «Первый канал».
«Прямая линия» Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится сегодня в полдень. По последним данным, к «прямой линии» уже поступило свыше 2 млн обращений.
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03.12.2024 323