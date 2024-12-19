Путин заявил о небывалом уровне доверия между Россией и Китаем

Президент РФ оценил нынешние отношения между державами.

В последние 10 лет уровень доверия между Россией и Китаем достиг больших высот. Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос из КНР.

Глава государства подчеркнул: все, что делают державы в отношении друг друга, основано на полном доверии. Особенно выделяются сферы экономического и гуманитарного сотрудничества.