«Объемы жульничества зашкаливают»: Путин признал серьезность проблемы телефонного мошенничества

Свой вклад в это внесли украинские колл-центры.
Проблема телефонного мошенничества в России действительно приобрела серьезные масштабы. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, «объемы жульничества зашкаливают».
Глава государства отметил, что только украинские колл-центры выманили у россиян порядка 250 миллиардов рублей. Путин сравнил эту незаконную деятельность с Германией времен Второй мировой войны, когда страна печатала фунты, чтобы подорвать экономику Великобритании.
Президент призвал россиян проявлять бдительность и не общаться с незнакомцами.
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