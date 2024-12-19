«Объемы жульничества зашкаливают»: Путин признал серьезность проблемы телефонного мошенничества

Свой вклад в это внесли украинские колл-центры.

Проблема телефонного мошенничества в России действительно приобрела серьезные масштабы. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, «объемы жульничества зашкаливают».

Глава государства отметил, что только украинские колл-центры выманили у россиян порядка 250 миллиардов рублей. Путин сравнил эту незаконную деятельность с Германией времен Второй мировой войны, когда страна печатала фунты, чтобы подорвать экономику Великобритании.

Президент призвал россиян проявлять бдительность и не общаться с незнакомцами.