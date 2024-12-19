Движение на Староприозерском и Новоприозерском шоссе ограничат с 23 по 26 декабря

В Ленинградской области с 23 по 26 декабря введут временные ограничения на движение транспорта по Староприозерскому и Новоприозерскому шоссе. Об этом сообщает Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти.
Ограничения на Староприозерском шоссе:
- Движение будет закрыто на участке с 51-го по 53-й километр. Речь идет об отрезке от Шоссейной улицы в СНТ Черничное до границы курорта «Игора» в направлении деревни Иваново.
Для объезда предлагаются следующие маршруты:
- Из Приозерска: через дорогу Ушково – Гравийное с выездом на Новоприозерское шоссе или по трассе Пески – Сосново – Подгорье.
- Из Санкт-Петербурга: через поворот на деревню Новожилово с выходом на Новоприозерское шоссе.
Ограничения на Новоприозерском шоссе:
- На участке с 0-го до 60-го километра движение для автотранспорта будет периодически ограничиваться. Для грузовиков с 24 по 26 декабря проезд по этой трассе будет полностью закрыт.
Рекомендуемые маршруты объезда из Санкт-Петербурга в Ленобласть:
- Из Сертолово через Выборгское шоссе с выходом на трассу «Скандинавия» до поворота на Первомайское, а затем через Первомайское на Новоприозерское шоссе.
- Из Юкков по Приозерскому шоссе в направлении Лесколово, Елизаветинки и Запорожского.
Из Ленобласти в Санкт-Петербург:
- Из Сосново и Снегиревки через Первомайское и трассу «Скандинавия» в сторону Сертолово.
- Из Запорожского через Гарболово, Лесколово, Кузьмоловский и Мурино.
- Из Мичуринского и Коробицыно в сторону Первомайского, а затем по трассе «Скандинавия» в направлении Сертолово.
Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты с учетом ограничений, чтобы избежать задержек в пути.
Вам будет интересно
Маршрутный автобус № 313 съехал в кювет и перевернулся на автодороге в районе поселка Строение Тосненского района 3 ноября. Спасатели...
04.11.2024 1845