Движение на Староприозерском и Новоприозерском шоссе ограничат с 23 по 26 декабря

В Ленинградской области с 23 по 26 декабря введут временные ограничения на движение транспорта по Староприозерскому и Новоприозерскому шоссе. Об этом сообщает Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти.

Ограничения на Староприозерском шоссе:

Движение будет закрыто на участке с 51-го по 53-й километр. Речь идет об отрезке от Шоссейной улицы в СНТ Черничное до границы курорта «Игора» в направлении деревни Иваново.

Для объезда предлагаются следующие маршруты:

Из Приозерска: через дорогу Ушково – Гравийное с выездом на Новоприозерское шоссе или по трассе Пески – Сосново – Подгорье.

Из Санкт-Петербурга: через поворот на деревню Новожилово с выходом на Новоприозерское шоссе.

Ограничения на Новоприозерском шоссе:

На участке с 0-го до 60-го километра движение для автотранспорта будет периодически ограничиваться. Для грузовиков с 24 по 26 декабря проезд по этой трассе будет полностью закрыт.

Рекомендуемые маршруты объезда из Санкт-Петербурга в Ленобласть:

Из Сертолово через Выборгское шоссе с выходом на трассу «Скандинавия» до поворота на Первомайское, а затем через Первомайское на Новоприозерское шоссе.

Из Юкков по Приозерскому шоссе в направлении Лесколово, Елизаветинки и Запорожского.

Из Ленобласти в Санкт-Петербург:

Из Сосново и Снегиревки через Первомайское и трассу «Скандинавия» в сторону Сертолово.

Из Запорожского через Гарболово, Лесколово, Кузьмоловский и Мурино.

Из Мичуринского и Коробицыно в сторону Первомайского, а затем по трассе «Скандинавия» в направлении Сертолово.

Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты с учетом ограничений, чтобы избежать задержек в пути.