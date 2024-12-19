Новые видеокарты Nvidia получат функцию ИИ-обработки

В частности, девайсы получат функцию нейрорендеринга.

Производитель видеокарт Inno3D объявил о своем участии в выставке CES 2025, опубликовав на официальном сайте программу мероприятия и перечень ИИ-функций от Nvidia, которые будут представлены на выставке.

Согласно анонсу, новейшие модели видеокарт Nvidia из серии GeForce RTX 50 будут оснащены функцией нейронного рендеринга. По словам представителей компании, технология внесет революционные изменения в обработку и отображение графики, предоставляя пользователям более реалистичный и детализированный игровой процесс.