Охранники устроили поножовщину в Кингисеппском районе

Мужчины распивали спиртное в общежитии на Лужской улице в деревне Куровицы Кингисеппского района. В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры 44-летний житель Калмыкии напал на своего 50-летнего коллегу с ножом.
Пострадавший был доставлен в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Медики обнаружили повреждение тонкого кишечника. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, его пока не удалось допросить.
Нападавшего задержали на месте происшествия. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
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21.05.2022 16613