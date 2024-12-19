Охранники устроили поножовщину в Кингисеппском районе

Мужчины распивали спиртное в общежитии на Лужской улице в деревне Куровицы Кингисеппского района. В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры 44-летний житель Калмыкии напал на своего 50-летнего коллегу с ножом.

Пострадавший был доставлен в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Медики обнаружили повреждение тонкого кишечника. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, его пока не удалось допросить.

Нападавшего задержали на месте происшествия. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.