Между Москвой и Петербургом запустили двухэтажный скоростной поезд «Аврора»

Первый рейс состоялся в четверг.

В четверг между Москвой и Санкт-Петербургом начал курсировать новый двухэтажный скоростной поезд «Аврора». По информации РЖД, состав будет отправляться с Ленинградского вокзала дважды в день — в 6:00 и 13:50, а время в пути составит около 5 часов и 30 минут.

Поезд состоит из 15 вагонов, рассчитанных на одновременную перевозку 1200 пассажиров. Внутри доступны стандартные и улучшенные вагоны, а также вагон СВ и купе для маломобильных пассажиров.

В вагонах стандартной компоновки предусмотрены кресла с регулировкой спинки, откидные столики и подножки, а каждое место оснащено розетками и USB-портами. В вагонах улучшенной компоновки кресла могут разворачиваться на 180 градусов, а также имеется отдельное одноместное купе с кроватью и телевизором.

Отметим, ранее «Аврора» курсировала между двумя городами с 1963 по 2010 год, но только с одноэтажными вагонами.