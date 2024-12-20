Россияне назвали самым желанным новогодним подарком деньги

Россияне называют самым желанным новогодним подарком деньги, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на результаты опроса ORO.
Согласно опросу, 87,7% респондентов собираются дарить подарки родным и близким, родителям, детям, а также своей второй половинке. Только 12,3% не собираются никому дарить подарки.
Самым желанным подарком оказались деньги, далее идут телефоны и путешествия. Для детей чаще всего выбирают игрушки и сладости, для родителей — товары для дома и продукты.
Подавляющее большинство опрошенных — 72% — планируют встретить Новый год дома. 12% проведут праздник в гостях, в кругу друзей и близких, почти 7% — в одиночестве. Самыми популярными блюдами на новогоднем стали салат Оливье и «Сельд под шубой», также многие готовят мясные блюда, а среди напитков лидируют вино и шампанское.