Дрозденко поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поблагодарил сотрудников органов безопасности Российской Федерации за профессионализм и смелость в выполнении поставленных задач и поздравил их с профессиональным праздником.

Дрозденко
Фото: lenobl.ru
«Каждый день вы проявляете мужество и отвагу, защищая Родину, покой и безопасность всех наших сограждан. С вами всегда рядом ветераны-чекисты, люди, для которых нет слова «заслуженный отдых», кто всегда остается в строю», — говорится в поздравлении.

И пожелал работникам органов безопасности крепкого здоровья и благополучия.

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