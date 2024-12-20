Дрозденко поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поблагодарил сотрудников органов безопасности Российской Федерации за профессионализм и смелость в выполнении поставленных задач и поздравил их с профессиональным праздником.

«Каждый день вы проявляете мужество и отвагу, защищая Родину, покой и безопасность всех наших сограждан. С вами всегда рядом ветераны-чекисты, люди, для которых нет слова «заслуженный отдых», кто всегда остается в строю», — говорится в поздравлении.