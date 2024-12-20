Иностранцы до апреля могут платить за газ из России не только в Газпромбанке

Зарубежные покупатели российского газа до 1 апреля 2025 года могут платить за поставки рублями не только через уполномоченный для этих операций Газпромбанк, но и в других банках РФ.

Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

До этого иностранцы могли лишь конвертировать валюту в других банках России, но затем все равно должны были переводить полученные рубли на счет российского поставщика газа в Газпромбанке.