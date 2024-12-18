Абхазия попросила Россию предоставить бесплатную электроэнергию в 2025 году

Республике необходимо 327 миллионов кВт⋅ч, однако Россия пока ответ не дала.

Абхазия обратилась к России с просьбой предоставить в 2025 году 327 миллионов кВт⋅ч электроэнергии на бесплатной основе. Однако республика готова платить, если социального перетока не будет. Об этом ТАСС заявил и. о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.

Тридцатого октября мы направили официальный запрос в Минэнерго РФ, в котором просим начать социальный переток в рамках запланированного объема на 2025 год с 1 января. Речь идет о 327 млн кВт/ч на сумму порядка 1,4 млрд рублей <…>. Но пока мы никакого официального ответа не получили от российских коллег, — подчеркнул он.