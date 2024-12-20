Полиция Петербурга провела очередной миграционный рейд

Правоохранители проверили ряд строительных объектов в Петербурге на предмет соблюдения миграционного законодательства.
Сотрудники полиции на территории пяти стройплощадок в поселке Шушары и на Лермонтовском проспекте проверили более 400 иностранных граждан. Почти четверть из них находились на территории России нелегально. Их привлекли к административной ответственности, в скором времени будет решаться вопрос об их выдворении.
Кроме того, двоих мигрантов, недавно получивших гражданство России, доставили в военкомат для постановки на воинский учет.
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16.12.2024 224