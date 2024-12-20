Международный союз конькобежцев допустил россиян к участию в олимпийской квалификации в нейтральном статусе

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Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры- 2026 в нейтральном статусе.

олимпиада
Фото: pxhere.com

Решение касается соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Речь пока идет только об индивидуальных соревнованиях.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с 1 марта 2022 года. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

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