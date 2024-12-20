Электричка насмерть сбила пенсионерку на станции Паровозный Музей

Электропоезд сбил 62-летнюю женщину 19 декабря около 09:00 возле железнодорожной станции Паровозный Музей в Санкт-Петербурге. Она переходила пути на запрещающий сигнал светофора прямо перед приближающимся составом.

Машинист пригородного электропоезда сообщением «Санкт-Петербург-Новгород» подал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение.

Из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Женщина погибла на месте. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту произошедшего.