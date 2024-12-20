Педофила-рецидивиста задержали за преступление 10-летней давности в Петербурге

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Полиция (4)
Фото: Baltphoto.ru

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в преступлении против несовершеннолетней, совершенном 10 лет назад. 

Благодаря новым оперативно-следственным мероприятиям удалось установить личность подозреваемого. Предполагаемым злоумышленником оказался 50-летний мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы за аналогичные преступления.

По данным полиции, в 2014 году в аквапарке на Приморском проспекте подозреваемый совершил преступление против девочки 2007 года рождения. Мужчина дал признательные показания. У него дома нашли системный блок и два мобильных телефона с запрещенными фотографиями.

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05.05.2023 2720
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