Педофила-рецидивиста задержали за преступление 10-летней давности в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в преступлении против несовершеннолетней, совершенном 10 лет назад.

Благодаря новым оперативно-следственным мероприятиям удалось установить личность подозреваемого. Предполагаемым злоумышленником оказался 50-летний мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы за аналогичные преступления.

По данным полиции, в 2014 году в аквапарке на Приморском проспекте подозреваемый совершил преступление против девочки 2007 года рождения. Мужчина дал признательные показания. У него дома нашли системный блок и два мобильных телефона с запрещенными фотографиями.