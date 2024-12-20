Публикуем график отключений электричества в Ленобласти на ближайшую неделю

В ЛОЭСК предупредили о продолжающихся в 47-м регионе плановых работах на электросетях.
В Ленобласти с 20 по 28 декабря будут вестись плановые ремонтные работы на объектах энергетической инфраструктуры региона. В этой связи в отдельных районах возможны отключения электричества.
График с населенными пунктами, точными датами и временем отключения опубликован на сайте ЛОЭСК.
Фото: ЛОЭСК
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