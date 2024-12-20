Хуснуллин раскрыл число проблемных застройщиков в России

По словам вице-премьер РФ, их число крайне мало.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью РБК заявил, что доля проблемных застройщиков в стране незначительна и составляет всего 1-2%.
По словам вице-премьера, на 2025-2026 годы «базовых проблем» в строительной отрасли не ожидается. Однако Хуснуллин отметил, что вопросы могут возникнуть к некоторым слабым игрокам или компаниям с агрессивной политикой заимствований.
Есть сотня, которая строит дома на 100 тысяч квадратных метров, а есть сотня, которая строит дома на 3 тысячи квадратных метров. Поэтому на уровне всей страны речь про 1–2%, — заявил Хуснуллин.
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19.12.2024 128