Медуниверситет в Петербурге закупает годовой запас клизм

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет готовится обеспечить своих пациентов кружками Эсмарха на весь 2025 год. Учреждение объявило конкурс на поставку необходимых изделий, сумма контракта составит 1,2 миллиона рублей, сообщает «Петроград».

Кружки Эсмарха, одноразовые и стерильные, предназначены для доставки жидкости в прямую кишку. Это стандартная медицинская практика, помогающая пациентам при ряде процедур. Университет запросил два типа изделий — для взрослых и детей. В описании указаны их параметры: диаметр взрослых кружек не превышает 8 мм, длина — до 155 мм, а детских — до 6,7 мм в диаметре и до 105 мм в длину.

Стоимость комплекта, состоящего из двух кружек и двух наконечников, оценивается в 314 рублей. Это означает, что на выделенные средства будет закуплено около 3,9 тысячи комплектов.

Согласно условиям контракта, поставщик должен будет доставлять изделия партиями в течение трех дней после получения заявки. Срок действия соглашения истекает 26 декабря 2025 года. Финансирование закупки полностью обеспечивается собственными средствами университета.