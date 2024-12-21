В Ломоносовском районе активно строят мост через Стрелку

В Ломоносовском районе продолжается строительство нового моста через реку Стрелка на дороге, соединяющей Аннино и Разбегаево. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
На данный момент установлено более двадцати балок длиной 11 метров каждая. Впереди у строителей укладка асфальта, гидроизоляция и бетонирование межбалочных швов.
Новая переправа будет шире прежней. Проектом предусмотрены тротуары для пешеходов и освещение, что сделает передвижение по мосту безопаснее и комфортнее.
Строительство моста — часть капитального ремонта трассы между Аннино и Разбегаево, которая соединяет несколько населенных пунктов Ломоносовского района. Работы планируют завершить в ближайшее время.
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