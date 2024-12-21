Петербург украсили почти 11 тысяч новогодних гирлянд

На улицах, площадях, набережных и в парках Санкт-Петербурга завершены работы по подключению почти 11 тысячами гирлянд. Об этом сообщает «Бриф».

Новогодние декорации разместили на более чем 400 адресах. Работы выполняли специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» совместно с «Городским центром рекламы и праздничного оформления» и муниципальными образованиями. Всего было выполнено около 7000 подключений гирлянд к линиям городского освещения.

Гирлянды, установленные в этом году, отличаются энергоэффективностью. Общая мощность новогодних огней составляет около 2 МВт, что позволяет значительно экономить электроэнергию.