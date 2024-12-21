Шесть человек задержаны за серию поджогов в Петербурге и Ленобласти. Всех поджигателей кто-то направлял

Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 декабря задержала шестерых человек, причастных к ряду умышленных поджогов в разных местах города и региона. Всех поджигателей кто-то направлял.

В деревне Фалилеево 16-летняя школьница попыталась поджечь здание администрации, разлив в помещении жидкость для розжига. Девушку вовремя остановили сотрудники, вызвавшие полицию. В том же Кингисеппском районе местный житель поджег уличный банкомат.

На проспекте Луначарского 76-летняя петербурженка запустила фейерверк в отделении банка. Женщина действовала по инструкции мошенников, которые убедили ее, что таким образом она поможет в задержании злоумышленников из числа банковских сотрудников. Пенсионерка купила фейерверк и, следуя указаниям, запустила его в офисе.

В Ленинградской области произошел поджог здания военкомата. Молодой человек бросил бутылки с зажигательной смесью в дверь и окно здания. Задержанный Степан К. на допросе заявил, что его ввели в заблуждение. Камеры зафиксировали момент поджога, что помогло оперативно установить личность злоумышленника.

В Красногвардейском районе 16-летняя девушка подожгла полицейский автомобиль. Задержанная объяснила свои действия подстрекательством неизвестных лиц. В Ульяновке от действий 18-летнего поджигателя пострадала 32-летняя сотрудница банка. Молодого человека задержали на месте происшествия.

Во Всеволожске 31-летний мужчина пытался поджечь почтовое отделение на Невской улице. По предварительной информации, он также действовал по указаниям неизвестных.

Во всех случаях правоохранители ведут проверку. Задержанным грозят уголовные дела за умышленные поджоги и хулиганство. Следователи продолжают выяснять, связаны ли случаи между собой, и кто стоял за координацией этих действий.