Видео: женщина дважды переехала мужчину. Но он был настолько пьян, что остался жив и ничего не помнит

В Чебоксарах 42-летняя местная жительница рассказала полиции, что обнаружила человека на проезжей части и вызвала медиков.

В больнице у мужчины диагностировали множество травм, которые могли быть получены в результате ДТП. Сам пострадавший ничего не помнил.

Старший лейтенант полиции выехал на место происшествия и обнаружил на записях с камер видеонаблюдения, что женщина не заметила лежавшего на дороге человека и переехала его.