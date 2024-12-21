Видео: женщина дважды переехала мужчину. Но он был настолько пьян, что остался жив и ничего не помнит

В Чебоксарах 42-летняя местная жительница рассказала полиции, что обнаружила человека на проезжей части и вызвала медиков.
В больнице у мужчины диагностировали множество травм, которые могли быть получены в результате ДТП. Сам пострадавший ничего не помнил.
Старший лейтенант полиции выехал на место происшествия и обнаружил на записях с камер видеонаблюдения, что женщина не заметила лежавшего на дороге человека и переехала его.
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26.05.2024 1659