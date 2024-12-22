Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям ВСУ. Противник потерял до 55 военнослужащих, шесть автомобилей и пять 122 мм гаубиц Д-30.

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В результате решительных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Лозовая в Харьковской области. Потери ВСУ составили более 480 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и три 105 мм орудия М119 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер «Спартан», три пикапа и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное в ДНР. Противник потерял до 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Варта» и «Козак», девять автомобилей, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудие Д-20 и 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 75 военнослужащих, 155 мм гаубицу М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, а также склад боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.