Под Кировском легковушка врезалась в автобус

Поделиться

ДТП произошло на автодороге деревни Арбузово в Кировском районе Ленинградской области.

photo_2024-12-22 12.46.25
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти.

По информации аварийно-спасательной службы Ленобласти, столкнулись автобус и автомобиль Nissan. Водитель иномарки оказался зажат в салоне. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам.

Вам будет интересно
Под Кировском легковушка врезалась в автобус Ленобласть, Кировский район, ДТП с автобусом, ДТП, Арузово
Мужчина топором убил супругу, спрятал тело в линолеум и закопал в лесу под Волховом
В полицию 1 декабря поступило сообщение об исчезновении 38-летней жительницы садоводства «Океан» Волховского района Ленобласти. Видео: СУ СКР по ЛО. По подозрению...
07.12.2024 742
Автор