Под Кировском легковушка врезалась в автобус

ДТП произошло на автодороге деревни Арбузово в Кировском районе Ленинградской области.
По информации аварийно-спасательной службы Ленобласти, столкнулись автобус и автомобиль Nissan. Водитель иномарки оказался зажат в салоне. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам.
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07.12.2024 742