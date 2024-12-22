Под Кировском легковушка врезалась в автобус

ДТП произошло на автодороге деревни Арбузово в Кировском районе Ленинградской области.

По информации аварийно-спасательной службы Ленобласти, столкнулись автобус и автомобиль Nissan. Водитель иномарки оказался зажат в салоне. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам.