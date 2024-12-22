Силуанов: лимитов по семейной ипотеке в 2025 году не будет

Лимитов по семейной ипотеке в 2025 году не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Министр пояснил, что в 2024 году проблемы с выдачей займа возникли из-за нехватки средств у банков из-за повышения ключевой ставки и возникшей разнице между рыночными и льготными ставками по ипотеке. Однако, заверил Силуанов, проблема уже решена, в банки было направлено необходимое финансирование.

Вам будет интересно Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами на семейную ипотеку Президент России Владимир Путин назвал безобразием случаи, когда люди не могут взять положенную им семейную ипотеку. Глава государства заявил, что никаких... 19.12.2024 190

РАнее стало известно, что семейная ипотека в России сохраняется.