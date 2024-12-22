Абхазия сообщила о начале гуманитарных поставок электричества из России

Россия начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в Абхазию в ответ на обращение и. о. президента Абхазии Бадры Гунбы к руководству РФ в связи с кризисной ситуацией в сфере энергетики, сообщает «Интерфакс».
«В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику… Я от имени народа Абхазии выражаю искреннюю благодарность руководству России и всему братскому российскому народу за помощь», — сказал Гунбы.
По его словам, с 23 декабря планируется, что население будет получать электроэнергию 20 часов в сутки.
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10.12.2024 264