Парикмахер из Ленобласти заявил, что недовольный клиент вывез его в лес, раздел и избил

Ранним утром 22 декабря в полицию Кингисеппского района обратился 45-летний парикмахер. По словам мужчины, его силой вывезли в лес возле Кингисеппа, избили и оставили без одежды.

По предварительным данным, конфликт начался из-за недовольства 35-летнего клиента качеством и стоимостью стрижки, за которую он заплатил 1500 рублей.

Клиент вернулся в парикмахерскую с двумя товарищами, после чего, как утверждает потерпевший, его насильно усадили в багажник Volkswagen Touareg, вывезли в лес, раздели и избили. Затем вернули в город.

Однако при осмотре следов побоев на теле мужчины полицейские не обнаружили. Сам предполагаемый нападавший отрицает обвинения. Подозреваемый и потерпевший отпущены под обязательство о явке.