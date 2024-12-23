На 46% выросло количество иностранных туристов в Петербурге

За 2024 год Санкт-Петербург посетили почти 840 тысяч иностранцев, что на 46% больше, чем годом ранее, сообщает «АБН24».

Заметное повышение турпотока наблюдается из стран дальнего зарубежья, число туристов увеличилось более чем на 70 %. Рост количества гостей из стран СНГ составил более 20%.

Согласно статистике, удовлетворенность поездкой в Санкт-Петербург составила более 80%. Средний чек за путешествие для гостей из СНГ превысил 70 тысяч рублей.