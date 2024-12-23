Полиция задержала семь человек за распространение наркотиков в Петербурге и Ленобласти

Семь человек задержали за распространение наркотиков в Петербурге и Ленобласти – все они работники трех теневых интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 39-летняя женщина и 46-летний мужчина получали от кураторов крупную партию наркотиков, затем они, расфасовывали его на более мелкие части и прятали по схронам в Петербурге. Далее информацию передавали своим «коллегам», те снова фасовали их на дозы еще меньше, а потом делали закладки в Петербурге и Ленобласти. Задержаны четверо закладчиков в возрасте от 36 до 46 лет. Также задержана 39-летняя петербурженка, которая была оператором онлайн-магазинов и общалась с покупателями.

Возбуждено 10 уголовных дел. Троих подозреваемых отправили под стражу, одну из закладчиц – под домашний арест, остальные пока просто задержаны. Расследование уголовных дел продолжается.