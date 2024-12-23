Юрист объяснил, как россиянам не стать жертвой фальшивых сайтов «Госуслуг»

Чтобы избежать мошенничества и не попасть на поддельный сайт, россиянам следует пользоваться только официальным адресом портала «Госуслуги» – gosuslugi.ru. Об этом напомнил юрист Давид Адамс.
Адамс подчеркнул, что мошенники часто используют подмену доменов, внося едва заметные изменения в адрес сайта. Это может быть, например, замена букв или добавление символов, как в случае с gosus1ugi.ru вместо gosuslugi.ru.
Юрист также посоветовал обращать внимание на наличие защищенного соединения. Если сайт подлинный, адрес всегда будет начинаться с https://, где символ «s» обозначает безопасное соединение. Кроме того, убедитесь, что в адресной строке есть значок «замка». Он подтверждает, что соединение зашифровано.
Давид Адамс напомнил, что использование антивирусного программного обеспечения и его регулярное обновление – еще один способ защитить себя от фальшивых сайтов.