Юрист объяснил, как россиянам не стать жертвой фальшивых сайтов «Госуслуг»

Чтобы избежать мошенничества и не попасть на поддельный сайт, россиянам следует пользоваться только официальным адресом портала «Госуслуги» – gosuslugi.ru. Об этом напомнил юрист Давид Адамс.

«Всегда используйте только официальные адреса сайтов. Например, для «Госуслуг» это gosuslugi.ru. Запоминайте их и вводите вручную в адресной строке браузера. Даже если вам приходит письмо с предложением перейти на сайт по ссылке, лучше этого не делать. Ссылки могут вести на фальшивый сайт, который визуально выглядит как оригинал, но предназначен для кражи ваших данных», – предостерег Давид Адамс

Адамс подчеркнул, что мошенники часто используют подмену доменов, внося едва заметные изменения в адрес сайта. Это может быть, например, замена букв или добавление символов, как в случае с gosus1ugi.ru вместо gosuslugi.ru.

Юрист также посоветовал обращать внимание на наличие защищенного соединения. Если сайт подлинный, адрес всегда будет начинаться с https://, где символ «s» обозначает безопасное соединение. Кроме того, убедитесь, что в адресной строке есть значок «замка». Он подтверждает, что соединение зашифровано.

Давид Адамс напомнил, что использование антивирусного программного обеспечения и его регулярное обновление – еще один способ защитить себя от фальшивых сайтов.

«Если вам звонят или пишут, представляясь сотрудниками «Госуслуг» или банка, и требуют ваши личные данные, будьте крайне осторожны. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают пароли или коды подтверждения. В случае сомнений лучше самостоятельно позвонить в службу поддержки по официальному номеру и уточнить информацию», – подчеркнул Давид Адамс