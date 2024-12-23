В Ленинградском перинатальном центре спасли ребенка, родившегося на сроке 27 недель

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В Ленинградском областном перинатальном центре врачи смогли выходить мальчика, родившегося на 27-й неделе беременности. Он появился на свет с весом всего 1 килограмм и ростом 35 сантиметров.

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Фото: Перинатальный центр

Роды начались стремительно: жительница Кингисеппа, 26-летняя Зоя, не успела доносить беременность до положенного срока. Новорожденного Максима сразу же поместили в реанимацию, где он провел более двух месяцев.

Без специализированного оборудования ребенок не мог самостоятельно дышать и питаться. Мама ежедневно навещала сына.

Максим был выписан домой 3 декабря. К моменту выписки его вес увеличился до 3 килограммов, а состояние стабилизировалось. Теперь ребенок вместе с мамой еженедельно приезжает в отделение катамнеза для наблюдения педиатром и офтальмологом.

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