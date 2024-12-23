На дорогах Ленобласти появились импульсные маячки

В Ленобласти на дорогах появились импульсные маячки, которые предупреждают водителей о различных дорожных ситуациях.
Эти устройства встроены в дорожное покрытие. Они помогают водителям ориентироваться на дороге, предупреждая о съездах, пешеходных переходах, островках безопасности и участках, где остановка запрещена.
Видео: t.me/dorogi_47
Первые 470 таких устройств уже установлены недалеко от Сертолово. Они изготовлены из ударопрочного стекла и оснащены аккумуляторной солнечной батареей.
Это пробная партия, которая позволит специалистам оценить эффективность технологии и проверить ее работоспособность в условиях местного климата.
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