На дорогах Ленобласти появились импульсные маячки

В Ленобласти на дорогах появились импульсные маячки, которые предупреждают водителей о различных дорожных ситуациях.

Эти устройства встроены в дорожное покрытие. Они помогают водителям ориентироваться на дороге, предупреждая о съездах, пешеходных переходах, островках безопасности и участках, где остановка запрещена.

Видео: t.me/dorogi_47

Первые 470 таких устройств уже установлены недалеко от Сертолово. Они изготовлены из ударопрочного стекла и оснащены аккумуляторной солнечной батареей.

Это пробная партия, которая позволит специалистам оценить эффективность технологии и проверить ее работоспособность в условиях местного климата.