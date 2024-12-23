Два человека пострадали в результате серьезной аварии в Лодейнопольском районе

Двоих человек деблокировали спасатели из перекорёженной иномарки.
В понедельник, 23 декабря, у деревни Шамокша в Лодейнопольском районе Ленобласти столкнулись грузовик «Джак» и легковая «Шкода». В результате удара легковой авто отбросило в стоящий на обочине «Вольво».
Спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле деблокировали зажатых в салоне Шкоды водителя и пассажира. Пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — передает Аварийно-спасательная служба ЛО.
Вам будет интересно
Ранее ivbg.ru сообщал, что вечером 22 декабря на Заневском проспекте в Петербурге автомобиль влетел в толпу пешеходов, стоявших на светофоре. Шесть человек,...
23.12.2024 135