Два человека пострадали в результате серьезной аварии в Лодейнопольском районе

Двоих человек деблокировали спасатели из перекорёженной иномарки.

В понедельник, 23 декабря, у деревни Шамокша в Лодейнопольском районе Ленобласти столкнулись грузовик «Джак» и легковая «Шкода». В результате удара легковой авто отбросило в стоящий на обочине «Вольво».

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле деблокировали зажатых в салоне Шкоды водителя и пассажира. Пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — передает Аварийно-спасательная служба ЛО.