В Кремле 22 декабря состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов оценил итоги переговоров Путина и Фицо. Он также в беседе с ivbg.ru выразил мнение о том, сможет ли Россия и Словакия продолжать сотрудничество, несмотря на препятствия, создаваемые киевским режимом.

«Состоявшиеся переговоры — логичная реакция Словакии на ситуацию, которая складывается в сфере поставок газа. Братислава сталкивается с абсолютной глухотой Брюсселя, игнорирующего ее озабоченность и фактически ставшего на сторону Киева. Последний, уверовавший благодаря американской помощи в свою «исключительность», стал вести себя столь по-хамски, что не оставил ей никакого выбора, кроме как восстанавливать диалог с Москвой», — отметил сенатор.

Сергей Перминов добавил, что Россия всегда была и остается открытой к прагматичному диалогу. Встреча на высшем уровне это еще раз подтвердила.

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