Министр иностранных дел Польши утверждает, что встреча была посвящена, в том числе поставкам газа в Словакию после слов Зеленского о прекращении транзита.

Заглавной темой переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьером Словакии Робертом Фицо могли стать поставки газа.

Необходимость встречи, передает МИД Польши, была вызвана якобы недавним заявлением Владимира Зеленского, который сообщил, что Украина прекратит транзит российского газа в Европу.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Путин и Фицо обсуждали возобновление двусторонних отношений, которые пострадали из-за политики предыдущих властей республики. Также были подняты вопросы энергетики, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, ранее после выпада главы киевского режима Роберт Фицо пригрозил Украине «серьезным конфликтом».