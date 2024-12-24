Правнук Муссолини забил первый гол в карьере. Фанаты встретили его нацистским жестом

Футболист «Юве Стабии» Романо Флориани Муссолини, правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини, 22 декабря забил свой первый мяч в профессиональной карьере.
Фанаты на трибуне встретили это выкрикиванием имени игрока и нацистскими жестами. В сезоне-2024/2025 за «Юве Стабию» 21-летний Романо Муссолини выступает на правах аренды.
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