Правнук Муссолини забил первый гол в карьере. Фанаты встретили его нацистским жестом

Футболист «Юве Стабии» Романо Флориани Муссолини, правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини, 22 декабря забил свой первый мяч в профессиональной карьере.

Фанаты на трибуне встретили это выкрикиванием имени игрока и нацистскими жестами. В сезоне-2024/2025 за «Юве Стабию» 21-летний Романо Муссолини выступает на правах аренды.