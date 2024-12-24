Кандидата АдГ, призывающей выйти из ЕС и сблизиться с Россией, считают главным претендентом на пост канцлера Германии

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Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель 7 декабря 2024 года выдвинута кандидатом на пост федерального канцлера. Это первый случай в истории партии, основанной в 2013 году, когда она выдвигает собственного кандидата на высший государственный пост.

«Мы хотим снова вывести Германию вперед. Мы хотим вернуться на первое место в мире», – прокомментировала свое выдвижение Алис Вайдель

Предвыборная программа АдГ включает следующие ключевые положения:

  • Выход из Евросоюза и еврозоны, партия считает, что членство в ЕС ограничивает суверенитет Германии и препятствует экономическому развитию.
  • АдГ выступает за усиление контроля на границах и значительное сокращение числа мигрантов, считая нелегальную миграцию «источником всех бед»
  • Партия призывает к восстановлению и укреплению отношений с Москвой, считая это стратегически важным для Германии.
  • АдГ выступает за ужесточение законодательства в отношении абортов и поддержку традиционных семейных ценностей.

Согласно опросу института INSA, проведенному 18–19 декабря 2024 года, 24% респондентов выразили готовность поддержать Вайдель на посту канцлера. Для сравнения, Фридрих Мерц от ХДС/ХСС получил 20% поддержки, действующий канцлер Олаф Шольц – 15%, а кандидат от «Зеленых» Роберт Хабек – 14%

Опросы также показывают рост популярности самой партии АдГ, особенно после теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге 20 декабря 2024 года, в результате которого погибли люди, около 200 получили ранения.

Представители традиционных партий выразили обеспокоенность ростом популярности АдГ и ее радикальной программой. Многие эксперты отмечают, что успех партии отражает недовольство значительной части населения текущей политикой правительства. Выборы пройдут в феврале 2025 года.

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