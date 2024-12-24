Доля фальсификата молочной продукции в Петербурге составила менее 2%

В Санкт-Петербурге доля фальсифицированной молочной продукции в 2024 году снизилась до уровня менее 2%, что является значительным улучшением по сравнению с 2022 годом, когда показатель составлял почти 7%.

Как сообщает Neva.Today, такие данные озвучил Игорь Ивуленок, заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте управления Роспотребнадзора.

Кроме того, доля несоответствующих санитарно-химическим нормам проб продуктов снизилась до 0,05%, а по физико-химическим показателям – с 1,06% в 2022 году до 0,8% в текущем.

Одним из наиболее распространенных способов фальсификации остается продажа восстановленного молока под видом натурального. В него добавляют вещества, продлевающие срок хранения, но на упаковке об этом не упоминается.